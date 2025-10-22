El primer juego entre Cartaginés y Motagua, por el repechaje a Copa de Campeones de la Concacaf favoreció por la mínima a los paperos.

El técnico del Ciclón Azul, Javier López, menciona que hicieron un gran juego, pero les faltó el puntillazo final. Admite que si no mejoran en eso quedarán fuera.

¿Por qué les faltó profundidad?

Tuvimos 7 u 8 ocasiones que pudieron ser de gol. Lo que nos faltó fue el último pase. Nos faltó gol para que todo ese volumen de juego se transformara en gol.

¿Cómo será el siguiente juego?

Nosotros siempre intentamos ganar, por lo tanto, es lo primero que debemos buscar desde el primer momento en nuestra casa. En el minuto 91 se nos escapa un resultado que no era el que buscábamos, porque en este torneo hacer un gol de visita es muy importante y no lo estábamos consiguiendo.

¿Cómo cuidarse de Cartaginés en casa?

Hay que atacar con muchísimo equilibrio. Salvo la jugada del gol, lo hicimos bastante bien, supimos atacar. Si ellos nos ganaron, nosotros también podemos ganarles 1 a 0 en nuestro estadio. No estaba presupuestado perder.

¿Qué le pasó a Motagua?

Hay formas de ver este partido y una es viendo solamente el resultado. Hemos hecho el mejor partido de Copa Centroamericana en muchos parámetros. Hubo esfuerzo, orden, intensidad y este es el mejor partido desde que soy entrenador de este equipo. No es el mejor resultado, pero sí el mejor partido. Si no mejoramos en el último pase será muy difícil pasar. Vamos a ocuparnos en eso, en los pocos entrenamientos que podamos hacer.

¿Qué fortalezas le vio a Cartaginés y Motagua?

A Cartaginés que lo buscó en todo momento, que fue neutralizado, pero siguió insistiendo durante los 95 minutos.

Nosotros hicimos muchas cosas bien, pero lastimosamente quedan las cosas embarradas por ese gol final.