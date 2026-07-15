Las relaciones de pareja se entienden como vínculos auténticos, emocionalmente gratificantes que se crean de manera espontánea producto de una atracción mutua, que va generando un cariño que llega a ser enorme, al punto que las conveniencias y beneficios no tienen cabida.

Hoy algunas relaciones se crean por una mera atracción física. “Ella es muy bonita” y él ni siquiera se cuestiona si la quiere o si es la persona con la que quiere estar toda la vida, lo único que toma en cuenta es su despampanante belleza. Él es un hombre adinerado, y ella solo anhela vivir las comodidades que el dinero brinda sin meditar si él es realmente el hombre al que quiere y con el que se puede hacer un proyecto de vida. Diríamos que hoy esas dos variables, el dinero y el atractivo, se han vuelto la razón determinante de muchos para crear un vínculo a largo plazo, sin darse cuenta, que la vida en pareja exige algo más que belleza y recursos. Si no hay amor, y amor del bueno, amor mayor, es casi cierto que en cuestión de unos cuantos años o a veces meses, las rencillas y los encontronazos florecerán y se convertirán en los protagonistas del cada día.

No hay dinero en el mundo para comprar la armonía de una pareja que se quiere, y que fácilmente llegan a un acuerdo entendido ante cada tema difícil. No hay belleza en el mundo que tape el falso orgullo y el egoísmo, la terquedad y el desencuentro, de esas parejas que no se quieren y convierten cualquier desavenencia en un motivo de conflicto. Ese el verdadero problema que enfrentan muchas parejas en la actualidad, que se casaron sin quererse. Esa es la razón no solo de tantos divorcios sino de tantos divorcios en malos términos, donde ambos quedan como enemigos acérrimos que dedican el resto de su vida a hablar mal de su expareja. Claro, vivir el cada día con una persona a la que no se quiere, es un verdadero tormento, una auténtica condena, es esa cruz de la que antes se decía que era el matrimonio. Vivir con el ser querido, sentirse amado, sentir que se ama, vivir amando, es vivir en el paraíso. Resumía el poeta: “Y después de todo, entendí que hay muchos todos, y que yo te doy este todo, el fruto de mi sudor, las esperanzas deshojadas, el apego de mi calor, y la insistencia de ser mejor y tú, tú también me darás ese todo. De eso trata el amor. Y la bendición es que podamos hacerlo, así seremos un solo siempre y un solo todo”.