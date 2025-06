La mexicana Mishelle Herrera, hija del técnico de la Sele, Miguel Herrera, aprovechó las redes sociales para dar un apoyo contundente a su papá, después de lo que el propio “Piojo” calificó como un fracaso, al no poder avanzar de cuartos de final en Copa Oro.

Expresó lo que siente por su papá y por Costa Rica. “No soy tica, soy mexicana, pero antes que nada soy hija y donde esté este señor que me ha enseñado amar la pelota, ahí va a estar mi corazón y mi apoyo. ¡Contigo en todas! Porque la que vibra no es la camiseta, es la sangre y es algo que muchos no entenderán. PD Keylos (Keylor) es un maldito Dios de la cumbia, tricampeón de Champions”.

En otro posteo agrega “y si me van a mentar la madre por apoyar a mi papá adelante muchos de ustedes apoyan a Portugal por el bicho (Cristiano Ronaldo) y ni siquiera los topa”.

Saca un espacio especial para quienes le han escrito desde tiquicia. “Y mis seguidores de Costa Rica los TQM qué buena vibra mi tiran. Vamos juntos al mundial”.