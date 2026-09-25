“Si hubo alguien que trató de aconsejarlo fui yo”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Hasta hace unos meses, Alejandro Bran tenía todo a su favor: era convocado a la Selección Nacional de Costa Rica, tenía regularidad en Liga Deportiva Alajuelense y a sus 25 años ya había alcanzado cosas que pocos logran en el futbol costarricense.

Sin embargo, luego de algunas decisiones tomadas y de acciones que no iban de la mano con la disciplina y los lineamientos de un equipo profesional, todo eso quedó de lado.

Óscar Ramírez, técnico del club rojinegro en ese momento, vio cómo se quedaba sin una de las figuras clave por temas que a él se le salió de las manos.

Tiempo después, confesó que la salida de Bran le afectó, al tiempo que dijo que lo tomó por sorpresa cuando lo vio discutiendo con un grupo de policías en el parqueo de un condominio.

“Son temas difíciles, pero cuando pasa lo de este muchacho a mí me toma por sorpresa porque si hubo alguien a quien aconseje y trate de ayudar fue a él. Yo me siento tranquilo, aunque fue difícil ver lo que pasó”, dijo.

El “Machillo” manifestó que siempre quiere llevar una buena relación con los jugadores que tenga a cargo, así como de conversar y buscar la manera de aconsejarlos, pues busca un trato integral con sus futbolistas. Ramírez expresó que le dolió ver las imágenes de lo ocurrido en un condominio en San José y espera que vuelva a tener un nivel que lo regrese a la Selección Nacional.

“Me duele porque es un muchacho con muchas condiciones. Siento que decirle que no a un entorno puede marcar la diferencia, entonces la toma de decisiones es vital”, sostuvo.

El tiempo pasó y tal parece que Bran ha encontrado un cambio de aires. Se encuentra actualmente en el fútbol europeo, específicamente en el club Petrolul Ploiesti, de Rumania.

Allí ha encontrado estabilidad y regularidad, pues acumula 9 partidos jugados con un total de 761 minutos. Es decir, tiene un promedio de juego de 84,5 minutos por compromiso.