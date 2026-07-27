Carlo Díaz: Si “Diablo” hubiera muerto dirían que lo mataron para que no hablara

En entrevista con Grupo Extra

El fiscal general Carlo Díaz destacó la labor de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para “atrincherar” a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, tras su captura.

Díaz indicó en el programa radial “Desde Buena Mañana” del Grupo Extra que fue importante sacar con vida a “Diablo” tras el enfrentamiento que duró casi 45 minutos.

“¿Si alias Diablo resulta muerto, ¿qué hubieran dicho? Que lo mataron para que no hablara, muy seguramente los perversos iban a decir eso”, explicó.

El jerarca del Ministerio Público señaló que el “profesionalismo del OIJ” quedó al descubierto.

“Es una mezcla de sensaciones; cuando a él lo detienen y lo sacan completamente ileso, dijimos que se cumplió con el objetivo”, agregó.