El fiscal general Carlo Díaz destacó la labor de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para “atrincherar” a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, tras su captura.

Díaz indicó en el programa radial “Desde Buena Mañana” del Grupo Extra que fue importante sacar con vida a “Diablo” tras el enfrentamiento que duró casi 45 minutos.

“¿Si alias Diablo resulta muerto, ¿qué hubieran dicho? Que lo mataron para que no hablara, muy seguramente los perversos iban a decir eso”, explicó.

El jerarca del Ministerio Público señaló que el “profesionalismo del OIJ” quedó al descubierto.