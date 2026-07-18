Si corrió con una bicicleta prestada… 

La triatleta costarricense Raquel Solís llegará a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 convencida de que ningún obstáculo es demasiado grande. La atleta competirá tanto en la prueba individual como en los relevos mixtos, junto a David Hernández, con la ilusión de pelear por un lugar en el podio y seguir creciendo en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

En entrevista exclusiva con Grupo Extra, Solís recordó una de las experiencias más insólitas de su carrera: una competencia en la que tuvo que participar con una bicicleta prestada tras sufrir un desperfecto mecánico con la suya.

“Son muchas experiencias que pasan en este deporte. Nosotros viajamos con nuestras bicicletas y a veces ocurren imprevistos.

En esa ocasión la mía se dañó y no había forma de repararla, entonces uno de los competidores que ya había terminado me prestó la suya. Hubo que hacer los cambios rapidísimo para que pudiera competir y, por dicha, todo salió muy bien. A pesar de que no era mi bicicleta, me sentí muy fuerte y pude estar entre las primeras”, recordó.

Aquella anécdota hoy la toma como una prueba de que, con determinación, cualquier reto puede superarse.

En Santo Domingo afrontará primero la competencia individual y dos días después volverá al agua para integrar el equipo de relevos mixtos, modalidad en la que Costa Rica quedó muy cerca del podio hace cuatro años.

“Competimos el sábado en la prueba individual, que es bastante larga y exige cuidar mucho la hidratación y la alimentación. Después hay que recuperarse muy bien porque dos días más tarde vienen los relevos, que son muy explosivos. Ahí también queremos una revancha, porque hace cuatro años terminamos cuartos y estuvimos peleando esa medalla hasta el final. Sería muy bonito poder subir al podio”, afirmó.

Sabe que el nivel será muy alto, con rivales de potencias regionales como México, Colombia y Venezuela, pero asegura que llega lista para pelear por los primeros lugares.

“Este es un paso más dentro del camino hacia la clasificación olímpica. La expectativa es estar en esa pelea por las primeras posiciones de la región”, comentó.

Antes de viajar, la triatleta envió un mensaje a todos los costarricenses. “Quiero que sepan que voy a darlo todo. Estoy súper orgullosa de representar a Costa Rica y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible”, concluyó.