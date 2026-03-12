Sheynnis Palacios volverá a Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La exreina de belleza Sheynnis Palacios, recordada por haber sido Miss Universo 2023, confirmó su participación en el Picnic Festival Centroamérica 2026, uno de los eventos musicales más importantes de la región.

La noticia fue anunciada por la propia Palacios a través de sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores que formará parte de la experiencia del festival en Costa Rica.

El Picnic Festival Centroamérica 2026 se realizará los sábados 14 y 21 de marzo de 2026 en el Centro de Eventos Pedregal, donde miles de personas se reunirán para disfrutar de conciertos, gastronomía, activaciones de marcas y distintas experiencias de entretenimiento.

A la vez estarán presentes las reconocidas creadoras de contenido internacionales Isabela Delgado y Sofía Castro.

Este festival se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes del país, reuniendo cada año a artistas internacionales y talento regional en una propuesta que mezcla música, cultura y entretenimiento durante dos jornadas.

Para esta edición se espera la participación de reconocidas figuras de la música y una alta asistencia de público proveniente de toda la región.