El limonense Sherman Guity recibió este miércoles su medalla de bronce, lograda en la prueba de los 100 metros planos Clase T64 en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025.

La ceremonia de premiación se realizó a las 2:30 pm hora local, en el Estadio Jawaharlal Nehru.

El oro fue para Felix Streng con 10:73, la de plata para Johannes Floors con 10:75, ambos de Alemania y el bronce para el tico Sherman Guity con 10:93.

Sherman Isidro vuelve a competir este sábado 4 de octubre en la eliminatoria de los 200 metros planos T64 a partir de las 11:26 p.m. Si llega a la final la correrá el domingo 5 de octubre a 7:53 a.m., hora de Costa Rica.

Sus medallas en los campeonatos mundiales de Para Atletismo:

París 2023: Plata en los 100 metros.

Kobe 2024: Oro en los 100 metros.

Nueva Delhi 2025: Bronce en los 100 metros