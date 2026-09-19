Sherman Guity suma su segundo oro en el Grand Prix de Cali 2026

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El atleta costarricense Sherman Guity conquistó la medalla de oro en la prueba de los 200 metros T64 este sábado durante el Grand Prix de Para Atletismo Cali 2026.

El paratleta nacional reafirmó su dominio absoluto en las pistas colombianas tras imponerse en la final de su categoría.

Este nuevo logro consolida una presentación perfecta en el certamen, donde el múltiple medallista paralímpico ya había ganado la presea dorada en los 100 metros planos T64 durante la jornada del jueves.

En esa prueba inicial, el nacional detuvo el cronómetro en 10.64 segundos para adjudicarse el primer lugar.

El antecedente de los 100 metros estuvo marcado por un nivel competitivo de clase mundial, pues el registro de Guity rozó su propio récord del mundo de 10.61 segundos, alcanzado en julio en Tlaxcala, México.

Foto: Cortesía

Además, su triunfo del jueves sirvió como punta de lanza para que la delegación de Costa Rica consiguiera un total de siete medallas en la primera jornada del torneo.

Con esta victoria en los 200 metros, Guity ratifica su condición de figura estelar del evento y agiganta el desempeño de la representación tica en territorio colombiano.