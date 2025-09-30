El atleta costarricense Sherman Guity Guity acaba de lograr la tercera posición en la competencia de los 100 metros planos del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, que se desarrolla en la India.

Logró el bronce con un tiempo de 10.93 la mañana de este martes y fue superado por dos alemanes.

El pase a la final lo había logrado el lunes al pegar un tiempo de 10:79 en la semifinal.

Este es el tercer mundial para Sherman Guity, ya que ha estado en París 2023, Kobe 2024 y Nueva Delhi 2025. A esta prueba llegó con tres medallas: Oro en París en 200 metros y plata en los 100 y en Kobe, la presea de oro en los 100 metros, en los 200 no compitió. Ya suma 4 preseas.