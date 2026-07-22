Sherman Guity por poco logra récord mundial

El atleta costarricense Sherman Guity ganó medalla de oro en el World Para Athletics Grand Prix Tlaxcala 2026, que se desarrolla en México y convoca a más de 440 deportistas de 27 países.

Su prueba fueron los 200 metros planos clase T64 y su tiempo 20.81. Este tiempo era considero récord mundial pero la cantidad de viento que estuvo a su favor y que fue medido en aparatos especiales le impidió ese honor.

Esta fue la primera competencia internacional para Guity en esta distancia en 2026. El pasado 25 de abril participó en el Torneo Abierto organizado por la Fecoa. Corrió en la pista Rafael Ángel Pérez, ubicada en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde en Hatillo 2. En esa ocasión logró el quinto puesto con un tiempo de 11.08.

La única prueba en el exterior fue la prueba de los 60 metros en el torneo ISTAF Indoor, en Berlín, Alemania. Logró el primer lugar con 7,08 segundos.

Hoy Sherman corre la prueba de los 100 metros planos T64 donde su mejor marca es de 10.65 segundos, récord paralímpico en los Juegos París 2024.

Cuatro oros y un bronce

A lo logrado por Guity se une un nuevo récord centroamericano, el de la costarricense Melissa Calvo. Se lleva la presea de oro en los 200 metros libre, clase T13, dejando atrás el tiempo del Abierto de Atletismo en abril. Sofía Orozco ganó oro en los 200 metros planos clase T37 con el mejor tiempo de su vida, un 30.57, su anterior marca la realizó en los pasados Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Limón 2026 con 32.80.

En los 200 metros libres clase T12, brilla Mari José Martínez con la medalla dorada y un tiempo de 31.51. El bronce en los 1500 metros clase T12 se lo llevó el tico Henry Cárdenas con va un tiempo de 6:20:49.

En la prueba de triciclos, Laurens Molina ocupó el séptimo puesto en los 1500 metros clase T54, con tiempo de 3:52.44.