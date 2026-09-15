Sherman Guity liderará a Costa Rica en el Grand Prix de Cali

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La delegación costarricense de paratletismo participará con ocho deportistas en el World Para Athletics Grand Prix de Santiago de Cali 2026, el cual se disputará del 17 al 20 de septiembre en Colombia.

El evento internacional tendrá como sede el Estadio de Atletismo Pedro Grajales y reunirá a unos 340 paraatletas provenientes de 25 países confirmados.

Entre los seleccionados nacionales destaca el velocista Sherman Isidro Guity, quien llega al certamen tras imponer el récord mundial en los 100 metros planos con un tiempo de 10.61 segundos en el Grand Prix de Tlaxcala, México. En la cita colombiana, el deportista costarricense competirá en las pruebas de 100 y 200 metros planos dentro de la clase T64.

La representación patria está integrada en la rama femenina por Melissa Calvo (T13), María José Martínez (T12) y Sophia Orozco (T38) en 100, 200 y 400 metros planos, además de Amalia Ortuño (F56) en impulsión de bala, jabalina y disco.

Por su parte, el equipo masculino se completa con Dalessandro Abarca (T63) en velocidad y lanzamientos, así como Daniel Fajardo y Laurens Molina en las pruebas de triciclos de la clase T54.

La delegación costarricense emprendió su viaje hacia territorio colombiano este 16 de septiembre con el respaldo del Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica y el Icoder. La justa deportiva es organizada de manera conjunta por World Para Athletics y la Federación Colombiana de Para Atletismo (Fecolparaatletismo).