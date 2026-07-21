Sherman Guity hace historia en México

El atleta costarricense Sherman Guity ganó medalla de oro en el World Para Athletics Grand Prix Tlaxcala 2026, que se desarrolla en México y convoca a más de 440 deportistas de 27 países.

Su prueba fueron los 200 metros planos clase T64 y su tiempo 20.81

Esta fue la primera competencia internacional para Guity en esta distancia en 2026. El pasado 25 de abril participó en el Torneo Abierto organizado por la Fecoa. Corrió en la pista Rafael Ángel Pérez, ubicada en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde en Hatillo 2. En esa ocasión logró el quinto puesto con un tiempo de 11.08.

La única prueba en el exterior fue la de los 60 metros en el torneo ISTAF Indoor, en Berlín, Alemania. Logró el primer lugar con 7,08 segundos.

Los organizadores analizan si es récord mundial, pues indican que el viento pudo beneficiarle.

En este torneo también participan los costarricenses Henry Cárdenas, Laurens Molina, Mari José Martínez, Melissa Calvo y Sofía Orozco.