Sherman Guity ganó la medalla de plata este domingo en la prueba de 200 metros planos T64 en el Mundial de Para Atletismo Nueva Dehli 2025.

Sherman terminó la prueba con un tiempo de 21.70. Su mejor marca es de 21.32, conseguida en los Juegos Paralímpicos París 2024, actualmente posee el récord paralímpico en los 200 metros planos

La medalla de oro fue para el alemán, Felix Streng, con 21.60 y el bronce para Francesco Loragno con 22.56 en la India.

Es la segunda presea para Sherman Guity en esta cita mundialista, pues el martes anterior ganó bronce en los 100 metros planos.

El limonense de 29 años registra cuatro medallas en mundiales de Para Atletismo en tres participaciones: una de bronce, dos de plata y una de oro.

Esta es la primera vez que Guity obtiene, en un Campeonato Mundial de Para Atletismo, una presea en la prueba de los 200 metros planos.

Guity compite en la categoría T64: atletas con amputación en una extremidad inferior.