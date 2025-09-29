El costarricense Sherman Guity logró clasificar a la final de los 100 metros planos del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, la India.

Su tiempo fue 10:79 en la semifinal disputada este lunes en el Estadio Jawaharlal Nehru. La final de los 100 metros planos, clase T64 será este martes 30 de setiembre a las 8:07 a.m. hora de Costa Rica.

Con esta participación Sherman Guity llega a su tercer Mundial de Para Atletismo: Paris 2023, Kobe 2024 y Nueva Delhi 2025 donde el limonense ha logrado un total de tres medallas: Oro en Paris en 200 metros y plata en los 100 y en Kobe, la presea de oro en los 100 metros, en los 200 no compitió.

Los otros deportistas

Para este martes la tica Melissa Calvo estará en la final de los 200 metros planos. Será a las 5:57 a.m. Es la segunda competencia de Calvo que el pasado domingo terminó los 100 metros planos clase T13 en el octavo lugar con un tiempo de 13:89 segundos. Su última prueba será los 400 metros planos el domingo 5 de octubre a las 7:15 a.m. hora tica.

Cierra Amalia

Este martes será la final de la prueba de jabalina con la participación de la costarricense Amalia Ortuño en el lanzamiento de jabalina clase F56 a las 9:30 p.m. hora de Costa Rica.

El sábado pasado Ortuño compitió en lanzamiento de disco. Logró el octavo lugar del mundo e hizo récord nacional con 18 metros y 98 centímetros.