La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que uno de sus antiguos celulares fue hackeado luego de la extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos.

La revelación se dio durante su conferencia matutina, conocida como “La Mañanera del Pueblo”.

El ataque cibernético fue reportado por The New York Times y, según Sheinbaum, la información publicada por el medio estadounidense es verídica.

La mandataria aclaró que el teléfono comprometido no era de uso personal, sino el que empleó durante su campaña presidencial en 2024. Dicho número, según explicó, se mantenía en contacto con comunidades de Tlalpan, antes de su llegada a Palacio Nacional.

El diario neoyorquino, en un reportaje firmado por Natalie Kitroeff, aseguró que el hackeo ocurrió después de la extradición de los narcotraficantes, quienes enfrentan cargos en Estados Unidos.

Esta acción formó parte de las tensiones diplomáticas entre ambas naciones debido a disputas arancelarias. Según fuentes consultadas por el medio, el celular de Sheinbaum fue interceptado tras la entrega de los criminales.

En respuesta, la presidenta confirmó la veracidad del ataque, aunque dijo desconocer cómo la información llegó a la prensa extranjera.

La mandataria explicó que el hackeo afectó un teléfono antiguo y una cuenta de correo alterna, sin involucrar su comunicación oficial como jefa de Estado.

Sheinbaum también recordó el origen del teléfono afectado, un obsequio de la gobernadora Layda Sansores durante el Movimiento de las Adelitas en 2008.

En aquel entonces, la actual presidenta trabajaba en la UNAM y dependía de un celular de recarga que no le permitía una comunicación constante.

“Yo trabajaba en la UNAM y compraba crédito para mi teléfono, pero se me acababa y ya no me podían llamar. Layda me dijo: ‘Te voy a regalar este teléfono y yo lo voy a pagar para que no tengas ese problema’“, relató.