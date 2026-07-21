Shawn Johnson no podrá debutar con Saprissa

El Deportivo Saprissa informó este lunes que el futbolista Shawn Johnson no podrá incorporarse de momento a la competencia luego de que, durante las evaluaciones médicas realizadas por el club, se detectara una condición que requiere un seguimiento más profundo.

Según explicó la institución morada mediante un comunicado oficial, el jugador fue sometido, al igual que el resto del plantel, a una valoración médica integral para conocer su condición física y rendimiento.

Fue durante ese proceso cuando los especialistas identificaron una situación médica que deberá ser estudiada con mayor detalle antes de autorizar su participación en los entrenamientos y partidos oficiales.

“Por recomendación médica, Shawn no podrá incorporarse a la competencia mientras se define su situación”, indicó el club.

A pesar del contratiempo, Saprissa confirmó que mantendrá vigente su vínculo con el futbolista y que continuará brindándole el acompañamiento necesario durante este proceso.

Además, la institución señaló que respetará la confidencialidad entre el jugador y el cuerpo médico, por lo que no brindará mayores detalles sobre el diagnóstico hasta que existan avances en la evaluación.

“El club va a respetar la confidencialidad entre Shawn y sus médicos y comunicaremos más sobre su proceso en el momento oportuno”, concluyó el comunicado.

Por ahora, el cuadro tibaseño permanecerá a la espera de los resultados de los estudios especializados para determinar cuándo podrá contar con uno de sus más recientes fichajes.