Sharon Segura está disfrutando cada momento con su pequeño Oliver, llenándolo de cariño y ternura. Sin embargo, hay algo que le impide acercarse tanto como quisiera.
Mientras se maquilla para sus colaboraciones de negocios con marcas, debe producirse, algo que incluye maquillaje, principal razón por la que no puede estar junto a él por algún tiempo.
“Amo maquillarme y amo como quedo con el maquillaje, pero el problema es que no puedo agarrar a Oliver a besos y entonces ya me lo quiero quitar. Soy otra persona por si no lo habían visto”.
Hay que recordar que Sharon se convirtió en mamá hace muy poco, su bebé, Oliver, nació el 3 de agosto tras un parto prematuro, según confirmó su esposo Daniel Mora, también conocido como Daniem.
A pesar de los cuidados especiales, Sharon ha documentado con transparencia cada avance de esta etapa hermosa y sincera.