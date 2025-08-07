A solo tres días de haber dado a luz por cesárea, la modelo e influencer Sharon Segura vive un momento lleno de emociones, ternura y también ciertos retos inesperados.

Mientras se recupera en un hospital privado de la capital, la recién estrenada mamá sorprendió a sus seguidores con una petición muy particular dirigida a su esposo, el empresario Daniel Mora.

“Alguien le puede pedir a mi esposo que deje de hacerme reír. Él pasa en un puro chiste, explíquenle que tengo una cesárea de tres días y que no me puedo reír. En 10 minutos me ha hecho reír con tres chistes”, expresó divertida y adolorida en sus historias.