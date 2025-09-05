La joven Sharon Salazar conquistó el escenario de El Chalet interpretando con toda su pasión la canción “Algo Más” de La Quinta Estación.
Luciendo un elegante vestido negro, Sharon dejó todo en escena, transmitiendo cada emoción de la canción y demostrando por qué es una promesa en esta competencia.
El jurado Edín Solís no dudó en felicitarla por su gran puesta en escena, destacando la confianza y entrega que mostró en cada instante.
Con talento y carisma, Sharon sigue conquistando corazones en “Así Canto Yo”. ¡Atentos a lo que sigue!