¿Shakira en Costa Rica? Esto dice el MEIC

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó el plan de ventas a plazo para el concierto de Shakira en Costa Rica, como parte de los controles destinados a proteger los derechos de los consumidores en espectáculos públicos.

La autorización quedó establecida mediante la resolución administrativa N.° DAC-DECVP-RE-711-2026.

Imagen tomada de redes sociales

El documento habilita a la empresa TWO SHOWS Sociedad de Responsabilidad Limitada, productora del espectáculo, para comercializar un total de 53.114 entradas para el concierto “Shakira: Las Mujeres ya no lloran World Tour 2027”.

El espectáculo está programado para el 31 de enero de 2027, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Nacional.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo será la venta de entradas.

Shakira ha venido solo dos veces a Costa Rica en concierto en 1995 en el Palacio de los Deportes para el Tour de Pies descalzos y en el 2011 para la inauguración del Estadio Nacional.