El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recientemente brindó detalles sobre diversos tipos de extorsiones que pueden sufrir las personas.

Entre estas, una que llama mucho la atención es la sextorsión, que registra 257 casos de enero a julio del presente año.

¿Qué es la sextorsión?

Las autoridades destacaron que esta modalidad consiste en extorsionar a una víctima utilizando contenido sexual.

Con esto buscan chantajear a las personas con imágenes o videos íntimos.

Las formas en las que operan

Las autoridades destacaron que existen varias formas comunes en la que este tipo de extorsión opera:

Sitios de servicios sexuales

La víctima contacta a personas que ofrecen servicios sexuales en línea, pero no concreta nada.

Posteriormente, recibe mensajes de un supuesto “proxeneta” que le exige dinero por el tiempo perdido por las chicas, amenazándolo con dañar a su familia y enviando fotos y videos explícitos de violencia (decapitaciones, apuñalamientos y contenido violento) para intimidar.

Fines ilustrativos. Foto: Raquel Vargas.

Contenido íntimo compartido

La víctima comparte fotos o videos de contenido sexual a una persona (conocida o desconocida).

La persona que recibe el contenido luego la chantajea con publicar dicho material en redes sociales o enviarlo a sus familiares si no paga una suma de dinero.

Engaño del “menor de edad”

La víctima conoce a alguien en redes sociales, genera confianza y comparte fotos íntimas.

El delincuente luego afirma en manera de engaño ser menor de edad, diciendo que sus padres lo descubrieron y que lo denunciarán a menos que pague dinero para evitarlo.

Fines ilustrativos.

Engaño de “brujería”

La víctima contacta a supuestos “brujos” en línea para servicios como “amarres” o “limpias”.

El estafador le pide un pago inicial y luego, mediante una videollamada, lo convence de desnudarse y tocarse, grabando todo para luego extorsionarlo con la amenaza de publicar los videos.

Sextorsión en cifras

Datos de Sextorsión del 1 de enero al 31 de julio de 2025.

El perfil de la víctima varía. En la modalidad de servicios sexuales, son mayoritariamente hombres, mientras que en las otras modalidades afecta a hombres y mujeres de un rango de edad muy amplio

Recomendaciones de las autoridades

Marlon Carrillo, investigador de la Sección de Delitos Varios del OIJ brindó una serie de recomendaciones en caso de ser una víctima de este tipo de casos.