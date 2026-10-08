Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Setiembre cerró con 34 personas fallecidas en carretera, la cifra más baja registrada en los últimos 11 meses, según datos de la Dirección General de la Policía de Tránsito.

El dato convierte a setiembre en el primer mes de 2026 con menos de 40 muertes en carretera y lo coloca apenas un caso por encima de octubre de 2025, cuando se contabilizaron 33 fatalidades.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Además, el registro representa 12 muertes menos que las reportadas en julio, que hasta ahora era el mes con menos fallecimientos en carretera durante este año.

Otro de los datos destacados es que agosto y setiembre cerraron sin personas fallecidas en accidentes relacionados con el alcohol al volante. Esto no ocurría desde marzo y contrasta con julio, cuando se registraron siete muertes asociadas con esta posible causa.

En cuanto a motocicletas, setiembre contabilizó 24 fallecidos, la misma cifra registrada en julio y la más baja del año para este tipo de vehículo.

Foto: Mauricio Aguilar.

El comportamiento también se refleja en los datos trimestrales. Entre julio y setiembre se contabilizaron 129 personas fallecidas en carretera, convirtiendo al tercer trimestre en el periodo con menos fatalidades de 2026. Entre abril y junio se registraron 157 muertes, mientras que de enero a marzo hubo 173.

Pese a la reducción registrada en setiembre, la cifra acumulada hasta ese mes alcanza 459 personas fallecidas en el sitio del accidente. El exceso de velocidad aparece como la principal situación mortal, con 160 casos, seguido por el adelantamiento indebido, con 92.