El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que setiembre de 2025 se perfila como uno de los cinco más secos de las últimas tres décadas en Costa Rica.

Hasta el 25 de setiembre, los registros muestran acumulados de lluvia muy por debajo de lo normal en la mayor parte del territorio.

El Valle Central, el Pacífico y el Caribe reportaron precipitaciones significativamente bajas para esta época del año.

Según explicó Daniel Poleo, experto en Climatología del IMN, la principal razón de este comportamiento ha sido la posición de la zona de convergencia intertropical, que se ha mantenido alejada de la región, reduciendo la frecuencia y cantidad de lluvias semanales.

“Hasta la fecha podemos decir que se ha comportado de manera muy atípica, convirtiéndose en uno de los setiembres más secos registrados en los últimos 30 años”, señaló el especialista.

El informe destaca que, durante gran parte del mes, el país presentó condiciones inusualmente secas, con

acumulados muy por debajo de lo esperado en comparación con promedios históricos.

No obstante, el IMN advirtió que el panorama podría cambiar en los próximos días, ya que se prevé un incremento de precipitaciones en la primera semana de octubre, lo que podría aumentar los acumulados actuales.