Las sesiones de Corte Plena podrán ser vistas a través de la plataforma de Youtube a partir del 1° de setiembre.

Así lo informó el Poder Judicial este lunes, quien explicó que los ticos podrán seguir en directo la sesión en el canal oficial.

En la actualidad las sesiones de Corte Plena son transmitidas en la plataforma de “streaming” conocida como Vimeo.

Sin embargo, recientes cambios aprobados por los magistrados buscan llevar la información del órgano judicial a más personas, por lo cual optaron por la transmisión en esta nueva plataforma.

En estas sesiones se toman muchas decisiones relacionadas con la actualidad del Poder Judicial, así como a reformas de leyes propuestas en la Asamblea Legislativa.