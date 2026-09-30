Sesión solemne en Puntarenas se vuelve tensa por reclamos a diputados opositores

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas se convirtió en foco de tensión este miércoles, luego de que ciudadanos presentes en la actividad interrumpieran los discursos de diputados de oposición y gritaran “fuera” en varias ocasiones.

Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la intervención de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo, representante de Puntarenas, quien pidió a la presidenta en ejercicio del Congreso, Esmeralda Britton, intervenir ante los reclamos.

“Señora presidenta, un llamado al orden. Y páreme el tiempo porque mi discurso está muy bueno”, manifestó Lobo mientras continuaban las interrupciones desde el público.

Diputados en la sesión solemne. Foto: Asamblea Legislativa.

La situación se produjo durante el debate reglado realizado en la sesión solemne en la Casa de la Cultura de Puntarenas, en el marco de las actividades de homenaje a Juan Rafael Mora Porras y al general José María Cañas.

Discurso de Norjelens Lobo.

Lobo tomó la palabra luego de que el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, le cediera parte del tiempo asignado a la bancada verdiblanca.

Durante su discurso, la legisladora instó a los diputados oficialistas a dejar de lado los enfrentamientos políticos y concentrarse en atender las necesidades que enfrenta la provincia.

“Yo no tengo rabo que me majen. A mí me pueden revisar. Ustedes en este momento están representando a la provincia de Puntarenas y yo creo que esto que están haciendo es una falta de educación”, señaló Lobo en medio de los reclamos.

Foto: Asamblea Legislativa.

La diputada también aseguró que, producto de los gritos y el ambiente generado dentro del recinto, algunas madres optaron por abandonar el lugar acompañadas de sus hijos menores de edad.

Britton realizó varios llamados al orden durante las intervenciones. Además, durante el discurso de Lobo pidió que los medios de comunicación se retiraran del sector donde se encontraban, luego de que Ramírez comenzara a brindar declaraciones a la prensa mientras continuaba la sesión.

Sigrid Segura, diputada del FA. Foto: Asamblea Legislativa.

Las interrupciones no se limitaron a la intervención de Lobo, puesto que otros diputados de oposición, como Antonio Trejos y Sigrid Segura, del Partido Frente Amplio (FA), Abril Gordienko del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también enfrentaron reclamos de ciudadanos durante sus discursos en la actividad legislativa.