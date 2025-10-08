El agua, la electricidad y los autobuses son cosas que los costarricenses utilizan a diario, esto debido a la importancia que juegan en la vida cotidiana; sin embargo, estos servicios públicos tienen grandes retos por afrontar de cara a mantener los estándares de calidad, continuidad y precio.

Bajo este panorama, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) reunió a autoridades nacionales e internacionales para trazar las principales problemáticas en cada uno de los servicios. Según detalló Eric Bogantes, regulador general, entre ellas se encuentra la planificación a largo plazo, esto con el objetivo de que los precios de los servicios públicos no se disparen en el usuario final.

“En muchos casos deberíamos de planificar para tener precios más bajos a futuro, porque si pensamos en economías de escala, entre más grande sea un servicio o una instalación, más económico debería ser la producción”, especificó Bogantes. Manuel Flores, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), detalló que a nivel nacional existe una necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

“La receta tiene que estar ahí hacia adelante, incluyendo todo este tipo de cuestiones ambientales, de innovaciones digitales, pero que a la vez se le garantice a la sociedad una mayor seguridad”, destacó Flores.

Sumado a ello, Diario Extra conversó con jerarcas sobre los retos que se deberán afrontar específicamente en cada área, entre los cuales destacaron el sistema de autobuses, el acceso al agua y la competitividad de la electricidad.