El sector de servicios representa un 67% de las empresas incorporadas a las Zonas Francas, con un aproximado de 420 organizaciones.

Esta industria ha logrado un aumento del 20% en su representación del Régimen Especial, el cual recibe beneficios fiscales para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), en los últimos 15 años.

“El énfasis ha sido siempre los dos clústers que ya están muy arraigados en Costa Rica, que son dispositivos médicos y servicios corporativos y estamos avanzando en la generación de valor en ambos sectores. Cuando iniciamos éramos proveedores en call centers, ahora somos servicios de alto valor en ciberseguridad, en tecnología, en data analytics”, indicó Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

También señaló el progreso en manufactura, donde el país inició en labores de ensamblaje y ha evolucionado sus labores al diseño en los productos de la industria.

En el sector se encuentran empresas especializadas en: centros de servicios compartidos, arrendamiento, subcontratación de procesos de negocios, ingeniería de software, datos y diseño, al igual que consultorías en sistemas y soporte técnico.

Los centros de llamada, que están siendo amenazados por un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos, representan un 2% de las empresas en servicios.

“Tenemos que seguir generando talento para ubicarnos cada vez más en posiciones del más alto valor. Todo lo que sea servicio transaccional pronto va a ser sustituido, por la inteligencia artificial. Entonces, como siempre en Costa Rica con visión vamos a dar pasos para seguir generando talento en sectores más específicos, más altos en conocimiento y atraer empresas que vienen a buscar ese nicho” agregó López en cuanto a la ruta a seguir.

35 años del Régimen Especial

En una actividad, donde presentaron los resultados de las Zonas Francas en los 35 años que tienen de vigencia, Procomer mostró el impacto que la estrategia ha generado para el país.

El régimen cuenta con más de 600 empresas y una producción que representa el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, equivalente a más de $13 mil millones.

Además, tiene una tasa de empleo femenino del 45%, que se encuentra por encima del indicador a nivel nacional y un ingreso salarial promedio para los trabajadores de $2.319 que duplica el monto en el sector privado que está en el Régimen Definitivo.

“Es un régimen que apoya a la economía nacional, que genera empleo bien remunerado y con oportunidades para mujeres. Ha venido creciendo con Costa Rica y sigue dispuesto a continuar con el país”, destacó López.

Laura López Gerente general Procomer

“Nos llena de alegría ver un régimen que siga aportando tantísimo a la economía nacional. Los números son claros, más empleo, más compras locales, más exportaciones, más empleo femenino, más generación de oportunidades dentro y fuera de la GAM”.