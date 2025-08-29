El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) destruyó más de 177 mil kilos de papa proveniente de los Estados Unidos debido a la presencia de plagas asociadas a los productos de origen vegetal como el Zebra Chip.

Además, otros 72 mil kilos fueron rechazados por presentar brotes. La institución tomó la medida de Reexpedición, lo cual conlleva la devolución de un producto importado a su país de origen.

En total, son más de 250 mil kilos de mercancía que no cumplieron con las medidas fitosanitarias para su ingreso al territorio nacional.

“El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el SFE siguen trabajando fuertemente en los puntos de ingreso de este para proteger el estatus fitosanitario de este país. Ejercemos controles a través de muestreos, inspecciones y diagnósticos para determinar las posibles plagas que vengan asociadas a los cultivos que presentan un riesgo para el estatus agrícola de nuestro país”, indicó Nelson Morera, director ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado.

Las importaciones del tubérculo han crecido de forma contante, pasando de 3.681 toneladas en el 2020 a más de 6 mil durante el 2024.

El presente año acumula cerca de 4.500 toneladas en los primeros cuatro meses del año.

A este aumento se le agrega una flexibilización de los requisitos sanitarios que tienen que cumplir los productos para su ingreso y posterior comercialización en Costa Rica.

Ante esta situación, los productores de papa presentaron una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo, según comento el abogado Francisco Dall’Anese a Diario Extra.

Fecha Kilogramos Medida 27 de enero 25.410 Destrucción 27 de enero 25.000 Destrucción 24 de junio 1.905 Destrucción 15 de julio 72.960 Reexpedición 25 de agosto 25.220 Destrucción 27 de agosto 99.740 Destrucción

Fuente: FSE