Una falla masiva en los servicios de Internet fijo y móvil de Kölbi afectó la tarde de este viernes a decenas de usuarios en distintas zonas del país. El problema también fue reportado en Panamá.

No obstante, la proveedora de internet y telefonía anunció mediante sus redes sociales que se logró recuperar la continuidad de todos los servicios garantizando la estabilidad.