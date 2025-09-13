Una falla masiva en los servicios de Internet fijo y móvil de Kölbi afectó la tarde de este viernes a decenas de usuarios en distintas zonas del país. El problema también fue reportado en Panamá.
No obstante, la proveedora de internet y telefonía anunció mediante sus redes sociales que se logró recuperar la continuidad de todos los servicios garantizando la estabilidad.
“Un corte de fibra óptica registrado en Panamá afectó el servicio de internet en distintos puntos del país. Sin embargo, gracias al profesionalismo de nuestro equipo que trabaja más allá de las fronteras, se logró recuperar la continuidad de los servicios”, aseguró la operadora.