Servicio de agua acumula mayor cantidad de denuncias

El país registró 2.384 denuncias por problemas en el servicio de agua potable entre 2021 y junio de 2026, convirtiendo a este servicio público en el que más inconformidades genera entre los usuarios.

Así lo reflejan los datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que muestran una tendencia creciente en la insatisfacción de los abonados. Los reclamos pasaron de 304 casos en 2024 a 449 en 2025 y sumaron 440 durante el primer semestre de 2026.

La facturación representa el principal motivo de inconformidad, con 1.913 casos acumulados dentro del histórico de reclamos relacionados con acueductos.

Gabriela Prado, gerente de Atención al Usuario de Aresep, destacó la magnitud del problema en el país: “Para nosotros, de esas 17.700 gestiones, el 60% son por el tema de agua. O sea, realmente es un pico porcentual significativo”.

Según la entidad, el aumento de reclamos se acentuó después de la pandemia y mantiene niveles preocupantes relacionados con la gestión de los prestadores del servicio.

Entre los principales señalamientos de Aresep destaca un rezago en inversión de infraestructura que supera los 25 años, situación que limita la capacidad de almacenamiento ante el crecimiento demográfico.

Por su parte, la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Lourdes Suárez, atribuyó el incremento de las quejas a las estructuras tarifarias por bloques de consumo aprobadas por el propio regulador y a la aplicación incorrecta de la categoría de gran consumidor. Suárez además defendió que la institución ejecuta proyectos que permanecían pendientes desde 2023.

“El tema de la baja en las quejas representa lo que se ha venido haciendo desde la administración anterior, las mejoras en la atención, las mejoras en el de ser parámetros de calidad, vigilancia de los sistemas, el activar un montón de programas”.

A nivel administrativo, el AyA figura como la entidad pública con más investigaciones abiertas por parte del ente regulador. Datos de Aresep detallan que entre 2021 y 2025 se abrieron 35 expedientes de investigación contra la institución, de los cuales siete terminaron con sanciones firmes.