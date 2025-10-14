Randall Zúñiga, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se refirió este martes a la ola de inseguridad que atraviesa el país.

Según mencionó, las bandas criminales han implementado nuevas técnicas de intimidación y “marcas” para diferenciarse.

Fotografía Raquel Vargas

Ante esto, Zúñiga apuntó hacia la “culturización de la violencia”, afirmando que en muchos casos llega gracias a series y programas que se transmiten en el país.

También afirmó que a nivel nacional se copian las metodologías utilizadas en países como Colombia y México.

Marcas utilizadas por las bandas

Entre algunas de las “marcas” que dejan las bandas se encuentran: arremeter de 10 a 30 balazos en el rostro (“marca registrada” del grupo de Peña Rusell), en otros casos se mutilan los cuerpos, e incluso en algunos casos llegan a quemar a las personas.

Fotografía Raquel Vargas

“Va dependiendo de cada grupo qué metodología empiezan a utilizar para, de alguna forma, generar ese terror contra el grupo contrario”, destacó Zúñiga.

El director del OIJ destacó que muchas de estas actitudes son “importadas” y que serían prácticamente herencia de actos criminales en otros países.

Entrevista completa