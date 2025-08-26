El piloto mexicano, Sergio Pérez, y el finlandés, Valtteri Bottas, fueron oficialmente anunciados en el equipo estadounidense Cadillac para la temporada 2026.

El anuncio se dio este martes en horas de la mañana por medio de las redes sociales de la nueva escudería, con un video que también lleva la historia de la marca estadounidense, quien ahora avanza a la máxima categoría.

Two paths. One call of destiny.

“¿Recuerdan qué les dije que nos volveríamos a ver?”, indicó “Checo” en un video que subió a sus cuentas de X e Instagram.