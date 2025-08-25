“El mensajito y el abrazo siempre son gasolina para un corazón.” Con esta pecualiar frase, el periodista Sergio González puso fin a una etapa profesional que marcó su vida en su trabajo en Multimedios, ya que le apareció otra oportunidad, aparentemente en el extranjero.

“No les puedo contar mucho aún, pero en unos días les diré. Les adelanto que dejo estos rumbos ticos. Me quedan unas semanas para compartirlas con mis papás, mis amigos, organizar todo y descansar”, señaló.

A través de sus redes sociales, el comunicador confirmó que esta será su última semana como parte del canal, tras haber presentado su renuncia días atrás.

En una publicación acompañada de fotografías que retratan momentos de su paso por el programa La Revista, González compartió su sentir con sus seguidores.

“Con muchos sentimientos entrelazados, pero también con ganas de crecer. Hoy les cuento que hace unos días renuncié a la dirección de La Revista. Este viernes será mi último día al mando de este barco”, escribió.

El periodista habló con honestidad sobre lo que implicó tomar esta decisión, asegurando que no fue fácil, pero que contó con el respaldo de sus seres queridos y del propio medio de comunicación.

“No fue algo fácil. Hablé con mis papás, con mis más cercanos y hasta con mis jefes, quienes me apoyaron ante la oportunidad que se me presentó”, confirmó.

Aunque no reveló aún detalles concretos sobre su próximo paso, sí adelantó un cambio significativo en su vida personal y profesional.

González también se refirió al reto que implicaba conducir un programa diario de casi tres horas, y reconoció el trabajo en equipo que hizo posible cada emisión.

El cierre de su mensaje fue especialmente dedicado a quienes lo acompañaron desde el otro lado de la pantalla.

“GRACIAS a todos los televidentes, GRACIAS de corazón. El mensajito y el abrazo siempre son gasolina para un corazón. Me dejaron cumplir sueños, crecer y me abrieron la puerta al mundo. Los llevo en mi corazón siempre.”