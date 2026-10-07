Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Tras la detención de los reconocidos productores de conciertos de apellidos Stockwell y Barboza en el Caso Éxodo, surgieron dudas sobre si la estructura criminal involucraba ramificaciones internacionales que pudieran derivar en solicitudes de extradición.

Ante la consulta directa sobre una posible intervención de países extranjeros o trámites de extradición para los involucrados, el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, fue enfático en descartar esa posibilidad en esta etapa del proceso.

“No. De momento, lo que hemos logrado establecer en nuestra investigación, estamos hablando de tráfico local de drogas, que es muy lucrativo, que les genera muchas ganancias. El grupo se diversificó en las actividades de conciertos, compra y venta de ganado, préstamos ‘gota a gota’, lotería clandestina (…) Ya lo hemos estado viendo: los grupos criminales están invirtiendo en diferentes actividades lícitas e ilícitas”, aclaró Soto.

Banda operaba con tentáculos en múltiples negocios

Las autoridades reiteraron que la organización liderada por alias “Sobrino” basaba su músculo financiero en el comercio local de estupefacientes en la Gran Área Metropolitana, inyectando posteriormente el dinero ilícito en espectáculos masivos y otros comercios.

Soto actualizó además el balance del megaoperativo desplegado en 22 puntos del país: