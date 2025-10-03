El técnico Reinaldo Rueda llamó a los hombres con los que se medirá a Costa Rica y Haití. El profesor analizó el juego y enfatizó en lo vital que es el apoyo de la afición para sacar la tarea.

¿Cómo vive este momento?

Estos seis juegos son trascendentales, es la recta final de la clasificatoria. Los 2 próximos serán igual de intensos, con dos selecciones de gran nivel. Cada partido será una historia diferente, en estilos, sistemas, pero igual de difíciles y debemos afrontarlo con mística y profesionalismo.

¿Qué tipo de juego espera?

Un partido de altísima intensidad, de inteligencia y de expectativa. Hay que jugarlo con intensidad y será importante que la gente entienda y mantenga ese apoyo y esa motivación al grupo.

¿Cómo no subestimar el rival?

Siempre hacemos control mental para regular la parte emocional y somos conscientes de que estos partidos tienen momentos variables. Hay momentos difíciles, buenos y hay que tener ese equilibrio para poder redondear ese resultado. Que la capacidad y el talento del jugador hondureño se pueda plasmar en un resultado. Para eso será importante el control mental del jugador, el ambiente, la motivación y el entorno que haya en las tribunas.

¿Cómo permanecer unidos?

Siempre lo he sentido y me lo enseñó a vivir Honduras.

Debemos mantenernos unidos. Son las 5 estrellas que son los jugadores, la afición, los medios, los directivos y los patrocinadores.

Esas 5 estrellas debemos estar unidas hasta el último segundo.

Los partidos hay que jugarlos y confiar en la capacidad del jugador nuestro para llegar a la meta.

Los convocados

Porteros:

Edrick Menjívar, Luis López y Luis Vega.

Defensores:

Getsel Montes, Joseph Rosales, Andy Nájar, Franklin Flores, Luis Santamaría, Leonardo Posadas, Félix García, Cristopher Meléndez, Dixon Ramírez, Marcelo Santos y Luis Vega.

Mediocampistas:

Deiby Flores, Kervin Arriaga, Rigo Rivas, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, José Pinto, Deyron Martínez, Alex López, Denis Meléndez, Alexy Vega, Nayrobi Vargas.

Delanteros:

Antony Lozano, Romell Quioto, Luis Palma, Jorge Benguché y Yustin Arboleda.