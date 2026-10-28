¿Será baja Celso Borges? “Machillo” responde

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez, explicó cómo evoluciona Celso Borges físicamente para el duelo frente a Motagua.

“Celso va bien, estamos esperando para ver la evolución y ver si puede estar mañana”, señaló Ramírez.

El técnico aseguró que busca crear un ambiente positivo y evitar que el ruido externo permee en la afición.

“También vamos a buscarlos y buscar un segundo gol; pero cuando empiezan a darle y darle, el aficionado recibe esa información, por qué no voltearlo a lo positivo, muchas veces hay intereses que no deberían de ser, cuando hablo del patriotismo”, dijo.

Alajuelense igualó a cero el duelo de ida ante Motagua.