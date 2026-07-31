Sequías hasta abril: Autoridades elevan alerta amarilla por El Niño

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó las alertas en 71 cantones del país debido a los efectos del fenómeno de El Niño, luego de detectar condiciones de sequía meteorológica con una reducción de hasta un 80% en las lluvias respecto al promedio esperado.

De ese total, 54 cantones quedaron en alerta amarilla y 17 en alerta verde, mientras las proyecciones indican que los impactos podrían extenderse hasta marzo o abril del próximo año.

Según la CNE, los registros observados en algunas regiones incluso superan los reportados durante los eventos de El Niño de 1997 y 2015, considerados entre los más severos de las últimas décadas. Ante este escenario, la institución reforzó la coordinación con los gobiernos locales mediante una jornada de capacitación organizada junto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en la que participaron más de 200 personas vinculadas con la gestión del riesgo.

Durante la actividad también se presentó la Estrategia Nacional para el Fenómeno de El Niño, mientras especialistas del IMN expusieron el panorama técnico y las proyecciones climáticas para los próximos meses.

Las autoridades hicieron un llamado a los comités municipales de emergencia y a las instituciones públicas a mantenerse vigilantes ante la evolución del fenómeno y continuar aplicando medidas preventivas para reducir los impactos que la disminución de lluvias podría generar en el abastecimiento de agua, la producción agrícola y la atención de incendios forestales en distintas regiones del país.

Alertas por El Niño

Amarilla

Pacífico Norte : La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Carrillo, Tilarán, Abangares.

: La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Carrillo, Tilarán, Abangares. Pacífico Central : Esparza, Montes de Oro, Monteverde, Orotina, San Mateo, Garabito, Puntarenas, excepto los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto.

: Esparza, Montes de Oro, Monteverde, Orotina, San Mateo, Garabito, Puntarenas, excepto los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto. Valle Central : Alajuela, Atenas, Grecia, Poás, Naranjo, Palmares, San Ramón, Sarchí, Zarcero, Barva, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Alajuelita, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, Santa Ana, Tibás, Vázquez de Coronado, La Unión, Cartago, El Guarco, Paraíso, Oreamuno, Alvarado y Jiménez.

: Alajuela, Atenas, Grecia, Poás, Naranjo, Palmares, San Ramón, Sarchí, Zarcero, Barva, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Alajuelita, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, Santa Ana, Tibás, Vázquez de Coronado, La Unión, Cartago, El Guarco, Paraíso, Oreamuno, Alvarado y Jiménez. Zona Norte Occidental: Upala, Los Chiles, Guatuso.

Verde