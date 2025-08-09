El portero costarricense, Patrick Sequeira sigue en su actual club Casa Pía, tras la decisión del Bahía de Brasil de no continuar con las negociaciones por el alto precio que pedían los portugueses por el tico.

El Bahía tomó la decisión definitiva y Patrick continuará con el equipo portugués, ya que las informaciones señalan, que los brasileños no iban a pagar los 8 millones de euros que solicitaban en Casa Pía si querían llevarse al nacional.

Este viernes Patrick fue titular con el Casa Pía en el primer duelo de la liga portuguesa, donde su equipo cayó por 0 a 2 ante el Sporting Lisboa, pero Sequeira tuvo un gran partido con dos paradas providenciales. Los goles fueron marcados por Francisco Trincao al minuto 42 y Morten Hjulmand al minuto 62. Ambos fueron los de mejor calificación en el partido. El próximo juego de Casa Pia será el viernes 15 de agosto a las 8:30 de la mañana ante el AVS, en la segunda fecha. Será hasta el 3 de enero de 2026 que Patrick se mida a sus colegas costarricenses, el Violante Brandon Aguilera y el portero Kevin Chamorro, quienes defienden los intereses del equipo Rio Ave. Ellos debutarán hasta el domingo 17 de agosto, cuando se midan al Nacional como locales en el Estadio dos Arcos. Recordemos que Rio Ave viene de perder por marcador de 0 a 4 en juego amistoso ante el equipo Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.