Una pelea en el pleno centro de Desamparados terminó con la muerte de un hombre, quien habría sido violentamente atacado por un sujeto que posteriormente huyó del sitio.

Las versiones preliminares señalan que el fallecido era mayor de 50 años y de apellido Gómez, quien laboraba en un taller de reparación de electrodomésticos y vivía en los alrededores desde hace muchos años.

En apariencia, otro varón y una mujer habrían llegado en un automóvil a buscarlo e inició una discusión que provocó que el sospechoso empezara a golpear al dueño del taller y debido a los puñetazos lo empujó hasta la otra acera.

Los lugareños indicaron que, debido a esto, Gómez se habría resbalado y cayó, lo que pudo haber generado que se lastimara la cabeza.

Fabián Fallas, vecino del fallecido, llegó a ayudarlo tras la agresión y declaró que solo pudo escuchar los últimos suspiros de Gómez.

“Es algo que uno no está acostumbrado por acá. Yo escuché el escándalo de los gritos y al salir de la pulpería me doy cuenta de que se trataba de una riña”.

“Yo estaba en la pulpería y veo cuando el señor se cae en la acera. Yo me acerqué con la señora de la esquina a auxiliarlo, lo encontré boca abajo, pero ya estaba mal, cuando fui a voltearlo, rapidito se me fue”, explicó. Fallas subrayó que, cuando quiso ver quién había vapuleado al hombre, ya no había nadie, pues habían huido.