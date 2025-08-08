El Club Sport Herediano hizo oficial la salida del técnico Pablo Salazar, quien tuvo una muy mala campaña con el Team en los cinco partidos que dirigió. Para empezar, perdió la Recopa ante Liga Deportiva Alajuelense, en Torneo Apertura empató de visita ante Guadalupe y cayó en casa ante Puntarenas F.C. En Copa Centroamericana si bien le ganó al Real España de Honduras, con el estratega Jeaustin Campos al mando, perdió en Nicaragua. La derrota fue épica, con marcador de 4 goles a 2. Además de humillante y vergonzosa es una caída histórica, ya que nunca un equipo pinolero le había dejado en el saco cuatro goles a una escuadra tica.

¿Regresa Medford?

Una de las principales opciones de reemplazo en la llegada del técnico tico Hernán Medford Bryan, quien y ha estado en la casa y ha salido campeón con los rojiamarillos. Sin embargo, está ligado al Marquense de Guatemala.

La buena noticia es que desde ese país su dirigencia confirma que están anuentes a negociar y que no le cierran puertas a jugadores ni entrenadores que tengan mejores opciones. Es claro que este tipo de recisiones están bien documentadas y respaldadas con cláusulas de salida, por lo que el club chapín sería indemnizado. Además, la cláusula vigente sería únicamente por dos meses. La idea de la dirigencia florense es que ya el lunes “El Pelícano” esté entrenando a los florenses.