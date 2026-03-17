Senegal pierde título de Copa Africana sobre la mesa

La Selección Nacional de Senegal sufrió una de sus mayores derrotas y no fue precisamente dentro de la cancha, pues la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió retirar el título de Copa Africana ganado el pasado 18 de enero ante Marruecos.

La razón es el abandono de los futbolistas senegaleses en tiempo añadido al cierre del juego, cuando decidieron retirarse por un penal señalado a favor de los marroquíes.

Brahim Díaz cayó dentro del área, el juego siguió pero una decisión del VAR obligó a a ejecutar el penalti. Posterior a esto se dio el retiro momentáneo de los visitantes.

El lanzamiento fue realizado por el mismo Brahim, quien intentó definir de “panenka” y acabó dándole la pelota en las manos al arquero Édouard Mendy. Minutos después, al 94’, los “Leones de Teranga” anotaron el gol del título por intermedio de Pape Gueye.

Pese a celebrar la copa y alzar el cetro, la escuadra liderada por estrellas como Sadio Mané y Kalidou Koulibaly perdió su segunda estrella continental a manos de una decisión administrativa tras la denuncia presentada por Marruecos.