Momentos de tensión se vivieron en Guatemala luego de que un grupo de excursionistas fuera sorprendido por una repentina explosión del volcán Santiaguito, uno de los más activos del país.

El incidente ocurrió mientras los turistas se encontraban en la zona de los domos del macizo volcánico, cuando el volcán registró una fuerte emisión de ceniza acompañada de flujos piroclásticos. En videos difundidos en redes sociales se observa a las personas corriendo para ponerse a salvo, mientras caían a su alrededor fragmentos de material volcánico y rocas.

#URGENTE

Varios #turistas lograron salvarse de milagro después de una inesperada explosión del #VolcánSantiaguito, ubicado en Guatemala. pic.twitter.com/93DxzB0r3H — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) April 21, 2026

La situación generó alarma entre los presentes, quienes reaccionaron de inmediato ante la intensidad del fenómeno natural. A pesar del susto, no se han reportado víctimas hasta el momento.

Autoridades guatemaltecas habían emitido previamente una advertencia para evitar el acercamiento a la zona, debido a la inestabilidad del volcán y la posibilidad de actividad eruptiva en cualquier momento.

Erupción del volcán Santiaguito vista desde el Picacho en Quetzaltenango, Guatemala. ¡Increíble! pic.twitter.com/rKclzv3s15 — Rincón Curioso (@RincnCuriosoo) February 19, 2026

El volcán Santiaguito se mantiene bajo constante monitoreo por parte de organismos de protección civil y entidades geológicas, que reiteraron el llamado a que las personas respeten las restricciones y evitar exponerse a este tipo de riesgos.