SENASA decomisa más de 100 kg de productos cosméticos veterinarios

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un operativo interinstitucional desplegado en el cantón de Santa Ana terminó con el decomiso de aproximadamente 100 kilogramos de productos cosméticos veterinarios que presentaban severas irregularidades sanitarias y legales.

La intervención ocurrio el 22 de octubre, luego de que las autoridades atendieran una denuncia confidencial tramitada ante el Departamento de Medicamentos Veterinarios. Durante las inspecciones en el sitio, los funcionarios detectaron múltiples infracciones a la legislación nacional y regional vigente.

Entre los hallazgos más críticos se identificaron artículos provenientes de laboratorios no registrados, así como una ausencia total de facturas o documentación legal que respaldara su importación y compra legítima.

Además, los productos carecían de registro sanitario vigente y no contaban con número de lote, un elemento indispensable para asegurar la trazabilidad de cualquier insumo médico o cosmético.

Las autoridades señalaron que el etiquetado de los insumos se encontraba en idioma inglés, contraviniendo las disposiciones del artículo 14 del Reglamento Técnico Centroamericano, adoptado mediante el Decreto Ejecutivo N.° 42965-COMEX-MEIC-MAG.

Alerta por riesgos a la salud animal

SENASA advirtió que la comercialización de estos insumos no regulados representa un riesgo potencial directo para la salud y el bienestar animal.

Ante este escenario, la entidad gubernamental hizo un llamado vehemente a productores, establecimientos comerciales y propietarios de mascotas para que adquieran únicamente productos veterinarios debidamente autorizados, que cuenten con su registro sanitario al día y respeten el marco regulatorio costarricense. Asimismo, las autoridades enfatizaron que mantendrán las labores de vigilancia y fiscalización de forma continua para proteger la salud pública y consolidar la confianza de la ciudadanía.