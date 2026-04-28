Senasa confirma 2 muertes por ataques de perros

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) confirmó que en lo que va del año se han registrado dos fallecimientos asociados a ataques de perros en el país, lo que encendió las alertas de las autoridades sobre las condiciones en que se mantienen algunos animales de compañía.

Según explicó el vocero de la institución, Leandro Loría, estos casos evidencian la necesidad de reforzar la prevención.

“Senasa advierte que este corresponde al segundo caso de fallecimiento asociado a incidentes de esta naturaleza en lo que va del año, lo cual evidencia la necesidad de reforzar las acciones preventivas en materia de tenencia responsable”, señaló.

El más reciente caso corresponde a un adulto mayor que murió tras ser atacado por un perro en su vivienda en Moravia. Tras la inspección, Senasa determinó que existían múltiples factores de riesgo en el entorno donde se encontraban los animales.

“De acuerdo con la valoración técnica realizada en el sitio, se identificaron múltiples factores de riesgo asociados a la tenencia de los animales, entre ellos: confinamiento continuo, ambientes insalubres y desordenados, ausencia de atención médico veterinaria documentada, así como interacciones inadecuadas tanto entre los animales como con las personas”, indicó Loría.

Como parte de las acciones, las autoridades procedieron con el decomiso de uno de los perros y coordinaron la atención de un segundo animal que presentaba problemas de salud sin tratamiento oportuno, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial.

La institución advirtió que las condiciones en las que viven los animales inciden directamente en su comportamiento.

“En este contexto, es fundamental recordar que los perros son animales sintientes, con capacidades cognitivas y emocionales complejas. Las condiciones en las que viven influyen directamente en su bienestar físico y conductual”, agregó el vocero.

Además, la institución señaló como un factor crítico la exposición de personas vulnerables, como adultos mayores, a animales con alteraciones conductuales sin supervisión profesional.

Las autoridades recordaron que la tenencia de mascotas implica obligaciones legales y éticas, que incluyen garantizar su bienestar integral y prevenir riesgos hacia terceros, conforme a la normativa vigente. “Ante la presencia de conductas que puedan interpretarse como agresivas, temerosas o inusuales, es indispensable buscar atención profesional oportuna”, concluyó Loría.

El caso de Moravia se mantiene en investigación, mientras Senasa reitera el llamado a una tenencia responsable para evitar nuevas tragedias.