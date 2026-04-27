El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) confirmó que en lo que va del año se han registrado 2 fallecimientos relacionados con ataques de perros en el país, lo que encendió las alertas sobre la tenencia responsable de animales.

Según la institución, estos casos reflejan la presencia de factores de riesgo que pueden desencadenar incidentes graves, como el confinamiento prolongado de los animales, condiciones insalubres, falta de atención veterinaria y dinámicas inadecuadas tanto entre los perros como con las personas.

“SENASA advierte que este corresponde al segundo caso de fallecimiento asociado a incidentes de esta naturaleza en lo que va del año, lo cual evidencia la necesidad de reforzar las acciones preventivas en materia de tenencia responsable. De manera particular, se ha identificado como un factor crítico el hecho de que, en algunos casos, las personas responsables de los animales exponen a personas en condición de vulnerabilidad, tales como adultos mayores o personas con discapacidad”, explicó el Dr. Leandro Loría, vocero del SENASA.

Este es el perro que atacó a la víctima.

Las autoridades explicaron que las condiciones en las que viven los animales influyen directamente en su comportamiento, ya que entornos restrictivos o sin estimulación pueden generar estrés, miedo o conductas agresivas.

“En este contexto, es fundamental recordar que los perros son animales sintientes, con capacidades cognitivas y emocionales complejas. Las condiciones en las que viven influyen directamente en su bienestar físico y conductual. La exposición prolongada a entornos restrictivos, sin estimulación, sin ejercicio y sin interacción adecuada, puede generar alteraciones significativas en su comportamiento, incluyendo respuestas de miedo, estrés crónico, frustración y conflictos intraespecíficos”, agregó Loría.

Imagen con fines ilustrativos.

La institución recordó que la tenencia de mascotas implica responsabilidades legales y éticas, incluyendo garantizar su bienestar físico y emocional, así como prevenir riesgos hacia terceros, conforme a lo establecido en la Ley N.° 7451 de Bienestar de los Animales y el Decreto Ejecutivo N.° 31626-S Reglamento de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.

“Ante la presencia de conductas que puedan interpretarse como agresivas, temerosas o inusuales, es indispensable buscar atención profesional oportuna. El médico veterinario es el profesional competente para realizar una valoración integral del animal y determinar si se trata de una condición médica, conductual o mixta, pudiendo referir, cuando corresponda, a un médico veterinario especialista en etología”, indicó el vocero de SENASA.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

La institución hizo un llamado a la población para acudir a profesionales veterinarios ante cualquier conducta inusual en los animales y reforzar las medidas de prevención.