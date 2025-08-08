El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) invertirá, en un plazo de tres años, más de ¢2 mil millones en mejoras en los edificios de microbiología y del Laboratorio Animal, así como en la compra de equipo técnico para los servicios que ofrece a los productores agropecuarios del país.

Entre estas inversiones destaca un monto de ¢336 millones destinado a la adquisición de un cromatógrafo de masas en tándem, con el objetivo de sustituir uno de los aparatos obsoletos utilizados en el Laboratorio de Servicios Veterinarios.

“Senasa tiene algunos equipos de laboratorio que entraron en obsolescencia, principalmente debido a la falta de contenido presupuestario para poder hacer la adquisición de los equipos”, indicó Luis Matamoros, director de la institución.

Del total, ¢950 millones se asignaron al mantenimiento de los edificios donde operan varios laboratorios, mientras que más de ¢1,1 mil millones corresponden a la compra de equipo necesario para realizar análisis como la detección de sustancias químicas en los alimentos de consumo humano. Dicho procedimiento es requisito tanto para la comercialización interna como para la exportación a mercados que reciben productos costarricenses, por lo que las fallas presentadas en el cromatógrafo generaron preocupación en el sector agropecuario.

“El sector entró en una crisis cuando se nos dio la noticia del fallo que tuvo el instrumento, ya que eso nos ponía nosotros al filo en las exportaciones que realizábamos los sectores. Hoy la gran noticia es que ya lo tenemos aquí en Costa Rica con buena garantía de 10 años”, reconoció Dagoberto Cerdas, presidente de la junta directiva de la Corporación Ganadera (Corfoga).

Ejecución

Víctor Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), detalló que la adquisición de los nuevos equipos se debe en gran medida a una reestructuración en la ejecución presupuestaria de la cartera.

Incluso mencionó que la ejecución institucional pasó de un 80% a un 95%, lo que representa un incremento de ¢5 mil millones. A esto se suma el aumento en el presupuesto recibido por el ministerio, que pasó de ¢53 mil millones en 2022 a ¢72 mil millones en 2026.