Señalan presión mediática para pedir prisión contra Don Stockwell

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La defensa del empresario y productor de espectáculos Don Stockwell cuestionó el cambio de posición del Ministerio Público, que ahora solicita seis meses de prisión preventiva en su contra como parte de la investigación del caso Éxodo, relacionado con una presunta estructura dedicada a la legitimación de capitales mediante conciertos y eventos masivos.

Daniel Brenes, abogado del empresario, señaló que la nueva petición de la Fiscalía estaría relacionada con la declaración de otro de los imputados. Sin embargo, también sugirió que podrían existir presiones mediáticas detrás de la decisión.

Abogado de Don Stockwell

“Ellos se acogen a una declaración por parte de uno de los imputados y con base en eso es que cambian la posición de establecer o bien solicitar una prisión preventiva y no otra medida cautelar como se había establecido desde un principio. Sin embargo, posiblemente también hay directrices al interno del Ministerio Público que hacen esta solicitud por temas de presiones mediáticas”, manifestó Brenes.

El abogado indicó que la defensa ya analizó las declaraciones incorporadas al expediente y se encuentra preparada para responder a los argumentos presentados por el Ministerio Público.

Según explicó, uno de los elementos que abordará será la declaración del imputado de apellido Barbosa, cuyo contenido no detalló.

“Básicamente, yo voy a generar una presentación donde voy a tratar de desvirtuar toda la posición que tiene el Ministerio Público y, además, también voy a hablar sobre el tema de la declaración que emite el imputado Barbosa”, señaló.

Stockwell está tranquilo

Brenes aseguró que el empresario mantiene la calma ante la posibilidad de que se le imponga prisión preventiva y que comprende las distintas etapas del proceso judicial.

“Stockwell está tranquilo. Yo creo que él tiene claro el proceso, tiene claro qué hemos declarado, tiene claro que lo que estamos buscando es más bien colaborar al sistema y también entiende que este proceso conlleva este tipo de etapas”, expresó.

El defensor también se refirió a las relaciones comerciales del productor y sostuvo que, debido a su actividad empresarial, mantiene contacto con numerosas personas.

“Todos conocemos la dinámica, el comercio al que se ha dedicado Stockwell y evidentemente él se relaciona con muchas personas”, afirmó.

No obstante, al ser consultado sobre si su representado conocía a Edwin Jeancarlo Vargas García, alias “Sobrino”, señalado como presunto líder de la organización investigada, el abogado evitó confirmar o descartar esa relación.