Señalan incumplimientos reiterados en calidad de asfalto

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un grupo de empresas con incumplimientos reiterados en la calidad del asfalto concentran una parte significativa del material utilizado en carretera, en un contexto donde pocas plantas dominan la producción analizada y, al mismo tiempo, presentan desviaciones técnicas que inciden directamente en la durabilidad de las vías.

Así lo expresa el reciente informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), quien advirtió en su auditoría técnica que “el análisis evidencia que cuatro plantas concentran aproximadamente el 80% del total de mezclas ensayadas con TMN 12,5 mm.

Estas plantas, Meco (Uruca), Pavicen, Constructora Herrera y Laboro (Limonal), constituyen las principales fuentes de producción”, reflejando una alta concentración en actores con impacto directo en los proyectos viales.

A esta concentración se suman fallas reiteradas en la calidad, pues el informe señala que “el análisis estadístico de los resultados de verificación de calidad evidenció tendencias de incumplimiento en varias plantas, especialmente Conansa (Bagaces y Calle Blancos), Laboro (Limonal) y Meco (Uruca), asociadas a desviaciones en los parámetros volumétricos VMA”, un indicador clave cuya alteración puede comprometer la estabilidad, resistencia y vida útil del pavimento.

La ingeniera Rose Mary Cabalceta, de Lanamme, explicó que estas debilidades no solo responden a la producción, sino también al uso limitado de la información técnica.

“Mensualmente se generan cientos de resultados asociados a la verificación de calidad de los materiales utilizados en la construcción de infraestructura vial; sin embargo, estos datos constituyen un insumo estratégico actualmente subutilizado, cuyo aprovechamiento permite fortalecer la gestión de procesos, mejorar especificaciones técnicas y sustentar la toma de decisiones con evidencia objetiva”, detalló Cabalceta.

Fallas en la calidad del asfalto

Los resultados evidencian problemas relevantes en parámetros esenciales para la vida útil del pavimento. El informe señala que “del análisis general de los resultados de vacíos de aire se evidenció que el nivel de incumplimiento fue de 31,36%, indicando que el material suministrado tiende a presentar mezclas más abiertas, con mayor permeabilidad al agua y al aire, lo que podría acelerar la oxidación del ligante y reducir la vida útil de la mezcla”.

Asimismo, se detectaron desviaciones importantes en la granulometría, pues “destaca el nivel de incumplimiento en

la malla N°4, donde se registraron valores de hasta 42,03%, lo que sugiere una tendencia a ‘cerrar’ la mezcla asfáltica, reduciendo los espacios entre los agregados”, condición que puede derivar en problemas de durabilidad o deformaciones.

A nivel volumétrico, los datos también reflejan inconsistencias, ya que el documento advierte que “el parámetro VMA presentó niveles de incumplimiento que alcanzan 69,11% en algunas plantas, lo que puede comprometer la estabilidad estructural de la mezcla”, evidenciando debilidades en el control del proceso productivo.

El informe también señala limitaciones en el uso y registro de la información técnica, priorizando el tema económico, ya que “de las 255 muestras evaluadas, únicamente aproximadamente 39 informes (15,1%) reportaron resultados para el parámetro VMA, lo que demuestra un faltante de información y una falta de control más frecuente de este indicador”.

Sobre este punto, Cabalceta advirtió que “actualmente, los informes se revisan manualmente en formatos no estandarizados, lo que limita su uso principalmente a la verificación de factores de pago y no permite realizar análisis estadísticos integrales ni seguimiento de tendencias que fortalezcan la gestión de la calidad”.

Además, la auditoría advierte que “la ausencia de una base de datos estructurada y de formatos estandarizados de entrega limita la capacidad analítica, favorece la duplicación de esfuerzos y desaprovecha los recursos invertidos en ensayos”, debilitando la toma de decisiones técnicas en la gestión vial.

El análisis abarcó miles de resultados de laboratorio entre 2023 y 2025 y evidenció que, en algunos casos, parámetros clave de calidad se reportaron en apenas el 15,1% de los informes revisados.

La empresa MECO indicó que no se iba a referir dado que no conoce el informe, mientras que las otras mencionadas no respondieron.