Pete Ricketts, Senador de los Estados Unidos, dijo en el Congreso de ese país que “Costa Rica se ha convertido en un punto de transporte de droga”.

En una breve declaración, Ricketts se refirió a cómo Costa Rica se convirtió en un país bodega de cocaína y fentanilo para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa.

Su declaración:

“Costa Rica ha sido reconocida desde hace tiempo por su estabilidad y democracia. Ya hemos conversado sobre eso.

Sin embargo, en la actualidad, esa reputación se encuentra asediada. El país se ha convertido en uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa.

Las pandillas locales están compitiendo para actuar como ejecutores de los principales carteles mexicanos. E incluso, este verano, el Departamento del Tesoro sancionó a ciudadanos y entidades costarricenses vinculadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El presidente Chaves ha tomado medidas significativas, incluyendo una reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos relacionados con drogas. Pero los carteles se mueven con mayor rapidez y el fentanilo está comenzando a infiltrarse en el país, amenazando con transformar a Costa Rica en un centro de drogas sintéticas“.